코스피·코스닥 모두 하락전환

기관 매도 강세

[아시아경제 이민우 기자] 강보합으로 출발한 코스피와 코스닥이 모두 하락세로 전환했다.

23일 오전 10시6분 코스피는 전날보다 0.34%(9.33포인트) 떨어진 2724.35를 기록했다. 전날보다 0.15% 오른 2737.74에 개장한 뒤 장 초반 2752.83까지 올랐지만 이내 힘을 잃고 내려앉는 모습이다.

외국인과 개인의 매도세가 이어지며 지수 하락을 이끈 것으로 보인다. 외국인과 개인은 각각 558억원, 275억원을 순매도했다. 기관은 784억원을 사들였다.

대부분의 업종이 하락세로 전환했다. 건설업의 낙폭이 -1.63%로 가장 컸다. 이어 철강·금속(-1.38%), 화학(-1.34%) 등의 순이었다. 유통업(0.51%), 음식료품(0.41%) 등은 소폭 상승했다.

시가총액 상위 10위 종목은 아직 상승한 업종이 다수다. 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 4,000 등락률 +3.02% 거래량 956,592 전일가 132,500 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…2750선 회복빈폴키즈, 아기 판다 '푸바오' 협업 상품 출시 빈폴액세서리, 온라인 전용으로 탈바꿈 close 이 3.0%로 가장 많이 올랐다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 381,500 전일대비 5,500 등락률 +1.46% 거래량 355,109 전일가 376,000 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…2750선 회복[특징주]코로나 확산에 또다시 언택트?시총 상위 종목 중 '네이버·카카오'만 ↑코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워 close (1.3%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 361,000 전일대비 2,000 등락률 +0.56% 거래량 508,055 전일가 359,000 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서 close (0.8%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,800 전일대비 500 등락률 +0.69% 거래량 6,467,166 전일가 72,300 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +0.83%.... 최근 5일 개인 995만 4986주 순매수강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑ close (0.6%) 등의 순이었다. 반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 787,000 전일대비 10,000 등락률 -1.25% 거래량 132,645 전일가 797,000 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워 close (-1.5%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 550,000 전일대비 5,000 등락률 -0.90% 거래량 117,232 전일가 555,000 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…2750선 회복삼성SDI, 최근 5일 외국인 27만 4970주 순매수... 주가 56만 6000원(-0.35%)기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세 close (-1.4%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 801,000 전일대비 2,000 등락률 -0.25% 거래량 39,071 전일가 803,000 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서 close (-0.5%) 등은 내렸다.

코스닥도 비슷한 흐름을 보였다. 같은 시간 전날보다 0.52%(4.65포인트) 떨어진 924.08을 나타냈다. 역시 전날보다 0.38% 오른 932.25에 출발했지만 개장 한시간 가량 만에 하락세로 전환했다. 오전 10시2분께에는 918.44까지 내려가기도 했다.

코스닥시장에서는 기관의 매도세가 커지면서 지수 하락이 나타난 것으로 보인다. 기관은 개장 한시간 만에 1158억원어치를 팔아치웠다. 반면 외국인과 개인은 각각 508억원, 1318억원을 사들이며 개장 시점부터 수매수를 이어가고 있다.

상당수 업종이 하락세다. 화학의 낙폭이 -2.12%로 가장 컸다. 이어 의료·정밀기기(-1.40%), 금속(-1.32%), 기계·장비(-1.32%) 등의 순이었다. 반면 통신서비스(1.58%), 통신장비(1.36%) 등은 개장 당시의 상승세를 유지하고 있다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 319,100 전일대비 11,800 등락률 +3.84% 거래량 31,982 전일가 307,300 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워SK머티리얼즈, '차세대 배터리 소재 강화'…美 배터리 소재 벤처에 188억원 투자 close (2.9%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 76,700 전일대비 2,100 등락률 +2.82% 거래량 705,488 전일가 74,600 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감 close (2.8%) 등의 상승세가 이어지고 있다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 186,500 전일대비 8,100 등락률 -4.16% 거래량 399,109 전일가 194,600 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세 close (-4.1%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 155,500 전일대비 3,700 등락률 -2.32% 거래량 285,272 전일가 159,200 2020.12.23 10:34 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세 close (--2.3%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr