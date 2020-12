[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 융합정보보안전공 재학생들이 한국교통안전공단 주최로 열린 ‘2020년 제2회 TS 보안 허점을 찾아라! 대회’에서 우수상과 장려상을 수상했다고 22일 밝혔다.

이번 대회는 미래 정보보안을 선도할 화이트 해커들을 통해 실제 웹서버와 서비스의 취약점을 찾아내는 국내 유일의 대회다.

동신대 융합정보보안학과 이경수·김석준·허민진(이상 4학년)·임성준(3학년)씨로 구성된 ‘호키스’ 팀이 우수상을, 3학년 주익형·이세찬·박선우씨의 TSP팀이 장려상을 수상했다.

학생들의 지도를 맡은 이동휘 융합정보보안전공 교수는 “우리대학 융합정보보안전공 실습실의 가상화 웹취약점 분석 시스템이 실제 필드에서 사용하는 정보보안 장비과 유사해 학생들에게 큰 도움이 됐다”며 “정보보안 분야 맞춤형 인재 양성을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr