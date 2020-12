아나운서 출신 쇼호스트 고려진씨 별세

TBS서 다양한 프로그램 진행…국내 첫 쇼호스트로도 활동

아나운서 출신 쇼호스트 고려진씨가 21일 지병으로 별세했다. 향년 79세.

제주에서 태어난 고인은 1962년 제주방송(라디오) KBS에 아나운서로 입사했다. 1964년 TBS 개국과 함께 스카우트돼 1987년까지 각종 프로그램을 진행했다. '쇼 파노라마', '동서남북', '가로수를 누비며', '운전사 노래자랑', '6대 가수쇼' 등이다. 특유 카랑카랑한 목소리로 시청자들에게 많은 사랑을 받았다.

그는 1995년 개국한 CJ39쇼핑에서 국내 첫 쇼호스트로 활동했다. 회사 간판으로 활약하며 매출 신장에 기여해 여성으로는 처음으로 이사까지 올랐다. 2005년에는 쇼호스트 전문 양성기관인 '고려진 아카데미'를 열어 원장에 취임하기도 했다.

유족으로는 아들 전형준씨와 딸 은선씨가 있다. 빈소는 분당서울대병원 장례식장 1호실에 마련됐다. 발인은 23일 오전 7시 20분, 장지는 남한강 공원묘원이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr