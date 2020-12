10월 가장 많이 팔린 5G 폰은 '아이폰12'

아이폰12 16%·12 프로 8%…두 모델이 4분의 1

아이폰12 출시 2주만에 5G 폰 베스트셀러 등극

5G 슈퍼사이클 도래…"연말까지 수요 지속될 것"

[아시아경제 한진주 기자] 아이폰12가 10월 글로벌에서 가장 많이 판매된 5G 스마트폰에 올랐다.

21일(현지시간) 시장조사기관 카운터포인트리서치에 따르면 아이폰12는 5G 스마트폰 판매량 1위, 점유율은 16%였다. 아이폰12 프로가 2위로 8%를 차지했다. 두 제품의 합산 점유율은 총 24%로 전체 5G 스마트폰 판매량의 4분의 1에 이른다.

9월에 5G 스마트폰 판매량 1위를 차지했던 갤럭시노트20 울트라는 점유율 4%를 차지하며 3위로 밀려났다. 삼성전자의 갤럭시노트20와 갤럭시S20 플러스는 각각 2%의 점유율을 차지하며 5G 스마트폰 판매량 8·9위에 이름을 올렸다.

애플의 첫 5G 아이폰은 출시 초기부터 돌풍을 일으켰다. 아이폰12·12 프로는 10월16일부터 미국과 중국 등에서 사전판매를 시작했는데 2주 만에 베스트셀러 1·2위를 차지했다. 국내에서도 전작대비 30% 이상 사전판매량이 증가했다. 아이폰12 출시 전부터 애널리스트들은 5G 스마트폰 시장에서 '슈퍼사이클'을 예고하며 애플이 기록적인 판매량을 달성할 것이라고 예고한 바 있다.

아이폰12의 선전은 미국 이통사들의 프로모션과 중국·일본에서의 꾸준한 수요가 뒷받침 된 영향이다. 특히 미국 이통사들은 보상판매·무제한 요금제 가입자에게 아이폰12를 무료로 판매하는 등 강력한 프로모션을 앞세워 한 달 간 아이폰 판매량의 3분의 1을 차지한 것으로 나타났다.

아이폰12의 강력한 수요는 연말에 특히 강세를 나타내고 내년 초까지 지속될 것으로 전망된다. 바런 미스라 카운터포인트리서치 연구원은 "iOS 사용자들 사이에서 5G로 교체하려는 펜트업 수요가 상당하고 지금 현재도 판매로 전환되고 있다"며 "아이폰12의 판매량 호조 덕분에 애플의 글로벌 ASP가 증가할 것"이라고 설명했다.

한편 카운터포인트리서치는 아이폰12의 5G 밀리미터파(mmWave) 확산을 앞당길 것이라고 전망했다. 미국에서 판매되는 아이폰12는 밀리미터파를 지원하는데, 밀리미터파 5G 스마트폰 보급률을 9월 기준 5%에서 10월에는 12%로 상승하는 계기가 됐다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr