수도권 '익명검사'서 94명 추가 확진…누적 479명(상보)

누적 익명 검사 건수 18만9753건

[아시아경제 허미담 기자] 수도권 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) '숨은 감염자'를 찾기 위해 설치된 임시 선별검사소 에서 하루 동안 100명 가까운 확진자가 추가로 나왔다.

21일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 전날 수도권 임시 선별검사소의 익명 검사에서 양성 판정을 받은 신규 확진자는 94명이다. 지역별로는 서울 35명, 경기 54명, 인천 5명이다.

임시 선별검사소가 지난 14일 첫 운영에 들어간 이후 일주일간 누적된 확진자는 총 479명으로 집계됐다. 전날 하루 이뤄진 익명 검사 건수는 2만5753건이다.

검사 종류 별로는 콧속에서 채취한 검체를 이용하는 '비인두도말 유전자증폭(PCR) 검사'를 받은 경우가 2만4739건으로, 96%를 차지했다.

이어 침을 이용한 '타액 검체 PCR' 검사는 15건, 빠르면 30분 내 결과가 나오는 '신속항원검사'는 996건이 각각 시행됐다.

방역당국은 신속항원 검사에서 양성이 나오는 경우 2차로 비인두도말 PCR 검사를 진행하는데 전날에는 2차 검사가 3건 있었다.

수도권 임시 선별검사소의 익명 검사는 내년 1월3일까지 계속된다. 증상 여부와 관계없이 휴대전화 번호만 제공하면 누구나 검사받을 수 있다

지난 14일부터 이날 0시까지 일주일간 수도권 임시 선별검사소에서 이뤄진 익명 검사 건수는 누적 18만9753건이다. 현재 서울(54곳), 경기(70곳), 인천(10곳) 총 134곳에서 검사가 이뤄지고 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr