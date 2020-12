코아시아 "비에스이 지분 31% 매각…시스템반도체 사업 확장에 활용”

[아시아경제 유현석 기자] 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 8,480 전일대비 80 등락률 -0.93% 거래량 460,388 전일가 8,560 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코아시아, 140억 규모 비에스이 주식 처분 결정코아시아, 디오스텍 인수 조합에 투자…"카메라 모듈사업 경쟁력 강화"[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일 close 는 100% 자회사 비에스이의 지분 31.25%를 트루윈에 매각한다고 18일 공시했다. 매각 규모는 총 140억원이다.

계약체결 당일인 이날 14억원을 수령한다. 내년 1월22일에 중도금 56억원을 지급받는다. 잔금 70억원은 트루윈이 발행한 전환사채(CB)를 양수할 계획이다.

회사 관계자는 “이번 지분 매각은 핵심 사업으로 육성 중인 시스템반도체 파운드리 사업 확장을 위한 재원 마련 차원”이라며 "글로벌 기업들의 프로젝트가 증가하는 상황에서 국내외 각 거점별 고급 인력 확보 등을 통해 사업 경쟁력을 강화할 것" 이라고 밝혔다.

한편 코아시아는 지난 상반기 삼성 파운드리의 공식 디자인솔루션파트너(DSP)로 등록됐으며, 영국 ARM의 최고 등급 공식 디자인 파트너(AADP)로도 선정된 바 있다.

