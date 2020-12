日, '이지스 어쇼어' 대안에 신형 이지스함 2척 도입 확정

18일 각의서 결정…'스탠드오프' 미사일 개발도 추진

[아시아경제 정현진 기자] 일본이 지상 배치형 미사일 요격 시스템 '이지스 어쇼어' 배치 계획 중단에 따른 대안으로 신형 이지스함 2척을 새로 건조하고 상대의 공격 범위 밖에서 쏠 수 있는 '스탠드오프(stand-off)' 미사일 개발을 추진한다.

18일 NHK방송 등에 따르면 일본 정부는 이날 각의(국무회의)에서 이러한 내용을 담은 미사일 방어에 관한 방침을 결정했다. 이 방침에는 '적 기지 공격 능력'이라고 부르던 상대 영역 내 탄도미사일 등을 저지할 수 있는 능력 보유에 대해 직접 언급하지 않고 '억지력 강화에 대해 지속적으로 정부가 검토한다'고만 표현했다고 NHK는 전했다.

앞서 일본 정부는 2017년 말 북한의 탄도미사일 공격 가능성 등에 대비한다면서 미국산 이지스 어쇼어 2기 도입을 추진하다가 아베 신조 전 총리 집권기인 지난 6월 이 계획을 전격 중단하고 대안을 검토해 왔다. 이지스 어쇼어의 미사일 추진체가 엉뚱한 곳에 떨어질 수 있다는 기술적 문제가 드러났다는 이유에서였다.

이후 일본 정부는 미사일 요격 능력을 갖춘 이지스함(호위함)을 추가 도입하는 안과 요격 미사일 발사대 등으로 민간 상선이나 해상구조물을 활용하는 안 등을 놓고 저울질한 끝에 최종적으로 신형 이지스함 건조를 선택했다. 일본 정부는 새로 건조하는 이지스함을 '이지스 시스템 탑재함'으로 명명하고 운용 주체를 해상자위대로 명기했다.

신형 이지스함의 부가 기능과 설계상 특징 등 상세 내용은 추후 검토하기로 했다. 신형 이지스함에는 이지스 어쇼어 용으로 도입하기로 이미 계약해 놓은 레이더(SPY7)와 미사일 발사 장치 등이 그대로 사용될 예정이다.

일본 정부는 또 상대의 공격력이 미치지 않는 곳에서 타격할 수 있는 스탠드오프 미사일을 개발하기로 했다. 육상자위대 12식 지대함 유도탄의 사거리를 연장해 일본산 첫 스탠드오프 미사일을 만든다는 것이다. 일본 정부는 자위대원들의 안전을 확보하면서 자국 침략을 시도하는 함정을 효과적으로 막기 위해서는 스탠드오프 미사일이 필요하다고 주장했다.

아베 전 총리의 친동생인 기시 노부오 일본 방위상은 "북한 미사일로 인해 우리나라에 대한 위협이 고조되고 있는 가운데 튼튼한 미사일방어태세를 취해 나가지 않으면 안된다"면서 "앞으로 상황을 봐가며 이지스 시스템 탑재함에 어떤 장비를 싣고 갈 지, 운용을 어떻게 할 지 등을 꼼꼼히 검토해 나가겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr