[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 18일 연세대와 철도 전문인력 양성을 위한 산학협력 업무협약을 체결했다고 발혔다.

협약에 따라 양 기관은 철도 관련 학과 설치 및 운영, 철도공단 직원의 겸임교수 참여, 연구과제 공동수행, 인적·물적 교류에 상호협력하게 된다.

철도공단은 철도 전문인재 양성을 위해 서울대, 고려대와도 같은 성격의 업무협약을 체결했다.

철도공단 김상균 이사장은 “철도산업은 최근 정부의 한국판 뉴딜정책 추진에 맞춰 디지털·그린경제의 핵심 분야로 주목받고 있다”며 “철도공단은 연세대 등과의 산학협력을 토대로 미래 철도인재를 양성하는 것은 물론 정부의 그린 뉴딜을 주도하는 우수 인력을 양성하는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

