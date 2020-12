골드차일드 재현, 코로나19 확진 판정→NCT·세븐틴 선제 검사

[아시아경제 김봉주 기자] 골든차일드 멤버 재현이 코로나 신종바이러스 감염증(코로나19) 17일 확진 판정을 받았다. 이에 재현과 동선이 겹친 NCT와 세븐틴 등은 이날 예정됐던 KBS '가요대축제' 사전 녹화를 취소하고 진단 검사를 받았다.

골든차일드 소속사 울림엔터테인먼트는 이날 "봉재현 군이 16일 선제검사를 실시해 오늘 확진 판정을 받았다"고 밝혔다.

이어 "동선이 겹칠 가능성이 있는 스태프들도 검사를 받았으며 재현은 현재 증상이 없는 상태"라며 "재현은 별도로 자가 격리할 것이며 울림엔터테인먼트 사옥 전체도 방역을 마쳤고 동료 구성원은 물론 회사 전 직원이 모두 코로나19 검사를 받았다"라고 덧붙였다.

재현의 메이크업 담당자가 가게에서 확진자와 동선이 겹쳐 재현도 검사한 결과 확진 판정을 받은 것으로 전해졌다.

NCT 소속사 SM엔터테인먼트는 관계자도 "NCT의 메이크업 스태프가 샵에서 확진자와 동선이 겹친 사실을 오늘 확인, 선제 대응 차원에서 멤버 전원 코로나19 검사를 받기 위해 부득이하게 금일 예정된 KBS '가요대축제' 사전녹화를 취소하게 됐다"고 했다.

세븐틴 소속사 플레디스엔터테인먼트도 "세븐틴이 16일 방문한 미용실에 코로나19 확진자가 방문했고, 해당 확진자가 세븐틴과 동시간 대에 방문해 일부 동선이 겹친다는 점을 금일 연락 받았다"며 "아티스트와 스태프의 안전을 위하여 전 멤버가 선제적으로 코로나19 검사를 받았다"고 전했다.

세븐틴도 이날 '가요대축제' 사전 녹화가 예정돼 있었지만 급히 취소했다.

NCT와 세븐틴이 긴급히 사전 녹화를 취소하자 KBS는 이날 대책 회의에 들어갔다. 이날 오전부터 대기하던 방탄소년단은 오후에야 사전 녹화를 진행했다.

KBS 측은 "'가요대축제'는 아티스트들의 안전을 위해 동선 등을 겹치지 않도록 상당 부분 사전 녹화한다. 이날 사전 녹화 역시 방역지침을 지키며 안전을 최우선으로 진행 중"이라고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr