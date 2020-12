현대그린푸드, 복지서비스 기업 '이지웰' 인수

[아시아경제 김지희 기자] 현대그린푸드 현대그린푸드 005440 | 코스피 증권정보 현재가 8,680 전일대비 70 등락률 -0.80% 거래량 1,428,931 전일가 8,750 2020.12.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일현대그린푸드, 2분기 영업익 220억원…전년비 21.57% 감소[e공시 눈에 띄네]코스피-11일 close 가 기업 복지서비스 전문기업 이지웰을 인수한다.

는 이지웰 주식 671만996주를 1250억 원에 현금 취득하기로 했다고 15일 공시했다. 현대그린푸드의 이지웰 지분율은 28.3%로, 최대주주로 등극하게 된다. 주식 취득 예정 일자는 2021년 1월25일이다.

현대그린푸드는 ""기존 B2B 사업을 통해 확보한 네트워크와 영업력을 활용해 사업의 시너지 효과를 낼 것"이라고 말했다.

