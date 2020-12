보람상조, 한국소비자감동지수1위 상조서비스 부문 선정

[아시아경제 김희윤 기자] 보람상조는 ‘2020 한국소비자감동지수 1위’ 고객만족브랜드 상조서비스 부문을 수상했다고 15일 밝혔다.

한국소비자감동지수 1위는 소비자감동 경영을 실천하고 각 분야별 상품과 서비스에 두각을 나타내는 기업을 발굴해 노고를 치하하고자 마련된 상이다.

보람상조는 1991년 ‘내 부모 내 형제처럼 정성을 다하는 보람상조’라는 슬로건으로 대한민국 최초의 장례용품 가격정찰제 등 체계화된 서비스를 선보였다. 이후 장례행사 직영센터·장례지도사교육원을 설립하며 전문성을 제고했다.

보람상조에 따르면 업계 최다 회원인 245만 명을 모집하고 23만여 건의 최다 장례행사를 진행했다. 또 자산총액 1조 1000억 원과 선수금 1조 2500억 원을 달성하고, 선수금 기준 상조시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

최철홍 보람그룹 회장은 “대한민국 1위 상조기업답게 선진 상조문화 정착을 위해 책임과 의무를 다하겠다”며 “모든 고객을 내 부모 내 형제처럼 정성을 다해 모셔 불만은 제로로 감동은 제일로 보답하겠다”고 말했다.

