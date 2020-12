전남도의회 예결위, 전남도교육청 내년 예산안 심의

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 예산결산특별위원회는 지난 11일부터 14일까지 전남도교육청 내년도 예산안을 심의했다.

15일 전남도의회에 따르면 전남도교육청이 제출한 내년도 예산안 총규모는 3조6463억원으로 전년 대비 5.9% 감소한 2270억원이 감액 편성됐다. 이에 예결위는 코로나19로 집행이 어려운 ‘국외 출장여비’ 등 7억원 등 61건, 40억원을 삭감했다.

반면 초등학교의 기초?기본학력 향상을 위해 ‘기초학력향상 지원사업’ 5억원, 새롭게 시행할 대입지원관 제도를 활성화하기 위해 5천만원 증액 등 코로나19로 인한 교육부재가 없도록 학생들의 학력향상 지원을 위해 총 12건, 33억원을 증액했다.

이혁제 위원장은 “코로나19로 모두가 힘든 상황이지만 효율적인 재원 배분으로 우리 학생들이 안전하고 건강하게 공부할 수 있는 여건을 만들기 위한 예산심사를 위해 노력했다”며 “더 나은 교육여건을 위해 조속히 사업을 추진하라”고 당부했다.

한편 이번 예산결산특별위원회 심사를 마친 예산안은 오는 16일 제348회 제2차 정례회 본회의에 상정하여 최종 의결할 예정이다

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr