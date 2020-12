대동, 역량 강화 위한 ‘미래농업 자문단’ 발족

미래농업 역량 강화 및 사업 확대 차원

정밀농업·자율주행 모빌리티·경영혁신 부문 전문가 위촉

[아시아경제 김희윤 기자] 대동공업은 미래농업 부문 역량 강화를 위해 '미래농업 자문단'을 발족했다고 15일 밝혔다.

대동공업은 미래농업 글로벌 기업 도약을 위해 ICT기술, AI 기술, 농업 빅데이터가 융합된 미래농업 실현화를 추진하는 미래사업추진실을 올해 신설했다. 아울러 산학연 네트워크를 구성해 기술 및 제품 개발에 박차를 가하고 있다.

미래농업 분야 성장과 관련한 다양한 비즈니스 모델 검토하고 시장을 선도하기 위해 ▲정밀농업 ▲자율주행 모빌리티 ▲경영혁신 3개 부문으로 나눠 농업·농기계·기계공학·경영 부문의 명망 있는 전문가를 자문단으로 위촉했다고 대동공업 측은 설명했다.

정밀농업 부문에는 한국농업기계학회장인 김용현 전북대 교수, 김창길 서울대 농경제사회학부 특임교수(전 한국농촌경제연구원장), 순천대 농업IT융합지원센터장 여현 교수를 초빙했다.

자율주행 모빌리티 부문에는 여준구 한국로봇융합연구원(KIRO) 원장, 김학진 서울대 바이오시스템·소재학부 교수, 조천식녹색교통대학원장인 김경수 KAIST 기계공학 교수가 힘을 싣는다.

경영혁신에는 대동공업 고문인 김홍진 전 KT 사장과 고태순 전 농협캐피탈 사장을 비롯한 박희준 연세대 산업공학 교수, 조성우 딜로이트 안진 전무가 자문을 맡는다.

대동공업에 따르면 자율주행 농기계, 스마트 농업 솔루션, 농업용 로봇, 워킹 모빌리티 등 미래농업 중점 과제에 있어 기술적, 사업적 측면 등 다각도로 자문단과 협력해 빠르게 실행해 나간다는 계획이다. 자문단과 미래농업을 위한 산학연 네트워크를 확대해 다양한 사업 모델을 검토하고 사업 역량 강화를 위해 미래농업 포럼 및 전문가 강연 등을 추진할 예정이다.

한편, 미래농업의 필요성과 중요성에 대한 사회적 공감과 관심을 높이고자 다양한 채널을 통해 농업 관계자들과 소통하고 교감할 계획이다.

원유현 대동공업 총괄사장은 "자문단과 유기적인 협력을 통해 대동의 미래농업 역량을 높이고 다양한 사업 기회를 모색할 예정이다"라며 "대한민국 농업 발전에 힘이 되는 다양한 전문가들을 미래농업 자문단으로 추가 위촉해 국내 미래농업을 리딩하는 전문가 그룹으로 자리잡겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr