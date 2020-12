학생들이 감염병 예방수칙을 지키게 하려면?

울산 보건교사 교육역량 향상 비대면 자율연수 시행

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] ‘울산 감염병 예방 교육연구회’는 관내 초·중등 보건교사를 대상으로 감염병 예방 교육 역량 향상을 위한 자율연수를 지난 10일 온라인으로 실시했다.

이번 연수는 학생들이 감염병 예방수칙을 준수할 수 있도록 태도를 바꾸는 데 실제 도움이 되는 학생 중심 참여형 수업 방법을 소개했다. 실제 수업 시간에 교사들이 실천할 수 있는 창의적 수업 방법 등에 대해서도 의견을 나눴다.

연구회는 올해 구성된 학교 밖 전문적 학습공동체이다. 초·중등 보건 교사들이 감염병 예방 교육을 활성화하기 위해 결성했다. 수업 지도안과 자료집을 개발해 일선 보건 교사들에게 공유하고 있으며, 이번 연수 외에도 여러 차례 자체 워크숍을 개최했다.

연구회 관계자는 “보건 교사들의 교육 능력을 키워 학생에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다. 감염병 예방 교육 활성화를 위한 연구회의 활동이 궁극적으로 코로나19 상황을 극복하는데 도움이 될 것”이라고 말했다.

