원희룡 “김종인, MB·朴 사과 ‘적극 공감’…부끄러운 일 아냐”

“국민들 앞에 당당하게 설 수 있는 계기 될 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 원희룡 제주도지사는 15일 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 이명박ㆍ박근혜 전 대통령 관련 대국민사과에 대해 “어느 권력도 국민의 위임을 수행하지 못하거나 위임하지 않은 일을 저질렀다면 책임을 져야 한다”며 “적극 공감한다”고 밝혔다.

원 지사는 이날 페이스북에서 “국민께 사죄하는 것이 마땅하다”며 “국민들께 고개를 숙이는 것은 결코 부끄러운 일이 아니다”라며 이같이 말했다.

원 지사는 “악법을 저지하기 위한 우리 당 의원들의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)가 종결됐다. 더불어민주당의 숫적 우위를 극복하지 못했다. 하지만 이번에 우리는 민심을 확인했다”며 “이번 사과는 우리당이 국민들 앞에 다시 당당하게 설 수 있는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

원 지사는 “저 역시 우리당의 이번 사과가 부끄럽지 않도록 최선의 노력을 다할 것이다. 또한 우리는 문재인 정권에도 똑같은 기준을 적용할 것”이라며 “어느 누구든, 어느 정당이든 대통령과 집권 여당으로서의 책임은 동일하다. 국민이 똑같이 심판할 것”이라고 말했다.

