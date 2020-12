국민의힘 "文대통령, 공수처 '정치적 중립' 언급은 자가당착"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘은 15일 문재인 대통령이 고위공직자범죄수사처(공수처)의 정치적 중립을 강조한데 대해 "법까지 개정해 공수처장마저 정권 입맛대로 지명하려하면서 이런 언급을 하는 것은 자가당착"이라고 비판했다.

윤희석 국민의힘 대변인은 이날 구두논평을 내고 "이런 공수처가 중립적이고 독립적일 수 없다"며 이 같이 말했다.

앞서 문 대통령은 이날 오전 국무회의를 주재하며 "공수처는 무엇보다도 정치적 중립이 생명이다. 검찰로부터의 독립과 중립을 지키는 것 또한 중요하다"며 "공수처가 철저한 정치적 중립 속에서 제 역할을 할 수 있도록 여야를 넘어 함께 힘을 모으는 것이 필요하다"고 밝혔다.

이에 윤 대변인은 "정의롭고 부패 없는 나라를 그토록 원하는 대통령께서는 왜 여지껏 특별감찰관을 임명하지 않으셨나"라며 "(공수처는) 권력유지를 위해 억지로 만들어낸 괴물"이라고 날을 세웠다.

그는 "검찰개혁을 빌미로 밀어붙인 이 폭거에 원전 경제성 조작 의혹, 라임 옵티머스 사기 사건, 청와대의 울산시장 선거개입 의혹 등 현 정권 비리는 그대로 묻힐 것"이라며 "이 허물이 언젠가 스스로를 옥죄게 될 것임을 잊지 말아야 한다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr