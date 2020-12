홍준표 “김종인, MB·朴 뜬금없는 사과…배알도 없는 야당”

“무능한 지도부로는 내년 보궐선거 돌파 어려워”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 15일 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 이명박ㆍ박근혜 전 대통령 관련 대국민사과에 대해 “실컷 두들겨 맞고 맞은 놈이 팬 놈에게 사과를 한다. 참 어이 없는 상황이 연출되고 있는 세모 정국”이라고 비판했다.

홍 전 대표는 이날 페이스북테어 “탄핵 사과는 지난 대선 때 인명진 위원장도 포괄적으로 했고 나도 임진각에서 한바 있다”며 “이번 사과는 대표성도 없고 뜬금없는 사과”라며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “(김 위원장이) 사과를 하려면 지난 6개월 동안 야당을 2중대 정당으로 만든 것을 사과해야 한다”며 “25년 정치를 했지만 이런 배알도 없는 야당은 처음 본다”고 지적했다.

홍 전 대표는 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)에 대해서는 “우리나라처럼 회기계속의 원칙을 채택하는 나라에서는 큰 의미가 없는 제도”라며 “더구나 민주당이 필리버스터에 나서는 것은 어불성설일 뿐만 아니라 비열한 책략”이라고 날을 세웠다.

홍 전 대표는 “초선의원들의 뜨거운 열정을 보면서 야성의 회복이라는 긍정적인 면이 이번 필리버스터의 가장 큰 성과라고 보이지만 지난 6개월 동안 지도부의 무책략, 무능은 그 책임을 반드시 물어야 할 것”이라며 “이 무능하고 무기력하고 무책임한 지도부로는 내년 4월 중차대한 양대 보궐선거를 돌파하기 어려울 것”이라고 말했다.

