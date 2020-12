S&T모티브, 현대트랜시스에 1600억원 규모 전동식 오일펌프 공급

북미 생산용 승용차 및 SUV 자동변속기 장착

[아시아경제 김지희 기자] 친환경 자동차부품 기업 S&T모티브가 친환경 자동차 부품 공급을 늘리고 있다.

S&T모티브는 현대트랜시스로부터 전동식 오일펌프 양산 공급업체로 선정됐다고 15일 밝혔다. 이번에 수주한 전동식 오일펌프는 현대트랜시스를 통해 글로벌 완성차 북미 생산용 승용차와 스포츠유틸리티차량(SUV)의 자동 변속기에 장착된다. S&T모티브는 2023년부터 7년 동안 약 1600억원 규모의 전동식 오일펌프를 현대트랜시스에 공급할 예정이다.

S&T모티브가 현대트랜시스로 공급하는 전동식 오일펌프는 기존 기계식 오일펌프의 엔진 동력을 이용한 구동 방식과 달리 배터리에서 전기를 공급받아 모터를 구동하는 전동 방식으로 유압을 생성한다. 특히 공회전 제한 시스템(ISG)에서 차량 정차 시 엔진에 장착된 기계식 오일펌프의 유압을 보조하며 연비를 개선하는 친환경 효과가 있다.

S&T모티브 관계자는 “이번에 개발되는 전동식 오일펌프는 회사가 보유하고 있는 모터, 전자(제어), 오일펌프 기술의 융복합으로 시너지를 창출해 새로운 친환경 제품군을 형성했다”며 “향후 글로벌 자동차 시장이 전기차로 확대됨에 따라 기존의 기계식 오일펌프도 전동식으로 만들어져야 하며 이런 면에서 전기차 미래 물량 확대를 위한 교두보를 마련한 것”이라고 말했다.

