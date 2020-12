문화재청·국가철도공단 오늘 문화유산 활성화 MOU

문화재청과 국가철도공단은 오늘(15일) 서면으로 문화유산 활성화를 위한 철도시설의 효율적 활용·관리 업무협약(MOU)을 맺는다. 활용가치가 낮아진 폐터널을 활용해 발굴유물 수장시설 부족 문제를 해결하고, 발굴유물을 활용한 문화공간을 조성해 지역 문화자원으로 활용될 여지를 높인다. 첫 대상지는 대전 사진포터널과 전주 신리터널이다. 내년에 수장시설과 역사문화공간으로 새롭게 꾸밀 예정이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr