중기중앙회, 노란우산 홍보대사에 김영철·송가인 위촉

소기업·소상공인의 든든한 지원자 역할 함께 하기로

[아시아경제 김희윤 기자] 중소기업중앙회는 배우 김영철과 가수 송가인을 노란우산 홍보대사로 위촉했다고 15일 밝혔다.

배우 김영철과 가수 송가인은 지난해 12월부터 노란우산 광고모델로 활동해오고 있다. 이번 홍보대사 위촉으로 두 사람은 소기업·소상공인의 사회적 안전망인 노란우산을 적극적으로 알리고 소기업·소상공인의 든든한 지원자 역할을 함께 하기로 했다.

노란우산은 소기업·소상공인이 폐업, 노령 등 위협으로부터 생활안정과 사업재기를 위한 목돈 마련을 지원하는 공적 공제제도다. 2007년 출범했으며 사업을 영위하고 있는 소기업·소상공인 대표자면 누구나 가입할 수 있다. 현재 재적가입자는 138만명에 달한다.

박용만 중기중앙회 공제사업단장은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 소기업·소상공인에게 노란우산 홍보대사와 함께 언제나 든든하게 지원하고 지켜주는 버팀목이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr