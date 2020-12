[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 15일 이명박·박근혜 전 대통령 관련 대국민 사과를 한다.

국민의힘에 따르면 김 위원장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 두 전직 대통령 문제에 대해 고개를 숙일 예정이다.

대국민 사과의 내용은 초안에서 크게 벗어나지 않을 것으로 전해졌다. 초안에는 ‘두 전직 대통령이 영어의 몸이 되고 당이 정권을 잃고도 아직 혁신을 제대로 못해 나라가 위기에 빠졌다’는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

