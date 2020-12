[포토] LG전자, 그리스 NGO에 세탁기·건조기 기부

[아시아경제 이동우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 93,500 전일대비 1,500 등락률 -1.58% 거래량 439,843 전일가 95,000 2020.12.15 10:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 "로봇기술 적용 대폭 확대, 디지털 전환 가속화"외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고'억' 소리나는 초고가 TV 기술 경쟁 close 는 최근 그리스에서 노숙인을 위한 이동식 빨래방을 운영하는 비영리단체 ‘이타카’에 세탁기와 건조기를 각각 5대씩 기부했다고 15일 밝혔다.

이타카 직원들이 LG전자 세탁기와 건조기가 설치된 차량 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 기부한 제품은 이타카가 관리하는 아테네 노숙인지원센터에서 사용된다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 93,500 전일대비 1,500 등락률 -1.58% 거래량 439,843 전일가 95,000 2020.12.15 10:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 "로봇기술 적용 대폭 확대, 디지털 전환 가속화"외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고'억' 소리나는 초고가 TV 기술 경쟁 close 는 기부 제품을 사용할 경우 세탁과 동시에 건조할 수 있는 빨래량이 크게 늘어나 노숙인의 위생상태 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.

앞서 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 93,500 전일대비 1,500 등락률 -1.58% 거래량 439,843 전일가 95,000 2020.12.15 10:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 "로봇기술 적용 대폭 확대, 디지털 전환 가속화"외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고'억' 소리나는 초고가 TV 기술 경쟁 close 는 2016년부터 이타카에 세탁기와 건조기 등을 기부해오고 있다. 지금까지 이타카의 이동식 빨래방이 처리한 의류는 80t이 넘는다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr