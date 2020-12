학교 밖 청소년 직업 훈련 중도 탈락률 작년 보다 크게 줄어

11월말 기준 16.1%

작년보다 9.5%p 감소

[아시아경제 공병선 기자] 학교 밖 청소년 직업훈련 과정에서 중도 탈락률이 지난해보다 크게 감소했다.

15일 여성가족부에 따르면 학교 밖 청소년(15~24세)의 경제적 자립과 사회 진출을 돕는 내일이룸학교 중도 탈락률은 올해 11월 말 기준 16.1%를 기록했다. 지난해 25.6%보다 9.5%p 감소했다.

여가부 관계자는 "훈련기관별로 상담사를 배치해 훈련생을 세심하게 관리하고 지원한 덕분에 중도 탈락률이 크게 줄었다"고 설명했다.

이날 여가부는 성과공유회를 개최한다. 훈련 과정을 담은 영상 시청, 우수 사례 시상 및 발표, 축하공연 등으로 구성된다. 올해는 처음으로 우수 훈련생에게 장관상을 받게 된다. 디지털 콘텐츠크리에이터 과정을 참여한 우수 훈련생 1명이 우수상을 수상할 예정이다. 한국생산성본부회장상은 우수훈련생 10명과 우수기관 1개, 우수종사자 5명, 우수협력기관 3개가 수상한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 성과공유회는 온라인으로 진행된다.

