11월 국내 주식 2조2000억 매입한 영국계 자금

[아시아경제 구은모 기자] 지난달부터 국내 주식을 사들이며 지수를 끌어올린 외국인 투자가의 자금 가운데 영국계의 비중이 가장 큰 것으로 나타났다. 그동안 국내 주식시장에서는 미국계 자금의 비중이 높았던 만큼 단기성 자금인지 여부에 눈길이 쏠리고 있다.

14일 금융감독원에 따르면 11월 한 달간 외국인은 국내 증시에서 6조1000억원을 순매수했다. 2013년 9월 약 8조3000억원 이후 최대 순매수금액이다. 코스피와 코스닥 시장에서 각각 5조8570억원, 2680억원을 사들였다.

지역별로 보면 유럽 자금이 미주(1조4000억원)의 세 배가 넘는 4조5000억원이 들어왔다. 특히, 국가별로는 영국 자금이 큰 비중을 차지했다. 영국계 자금은 11월 한 달간 2조2160억원어치 국내 주식을 매수했다. 미국계 순매수금액 9890억원의 두 배가 넘고, 외국인 전체 순매수금액의 36%에 달한다. 또 외국인의 국내 주식 순매수가 가장 많았던 2013년 9월 미국(1조9980억원)과 영국(1조3510억원)의 순매수금액을 각각 2000억원과 9000억원 웃돈다.

영국계 자금은 지난 10월부터 국내 주식을 본격적으로 사들이기 시작했다. 10월 한 달 동안 이 지역 자금은 1조2580억원어치를 사들였는데, 이는 같은 달 전체 외국인 순매수금액(1조3580억원)의 대부분을 차지했다. 영국계 자금이 보유한 국내 주식은 지난달 말 53조9720억원어치로 불어나 전체 외국인 보유 국내 주식에서 차지하는 비중도 지난 9월 말 7.6%에서 11월 말에는 8.0%로 확대됐다. 같은 기간 미국계 비중이 축소(41.8%→41.4%)된 것과 대비된다.

일반적으로 영국계 자금은 미국계보다 단기적 성격이 강했다는 점에서 시장은 이들 자금의 동향을 예의주시하고 있다. 미국 외 조세회피 지역에 국적을 둔 헤지펀드가 주로 영국을 중심으로 한 유럽계 자금으로 분류되고, 그동안 이 지역 자금 성격을 보면 단기로 국내에 들어왔다가 나가는 경향이 크고 회전율도 높기 때문이다.

