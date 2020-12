하나카드 연말 이벤트…"온라인쇼핑서 최대 20% 할인"

온라인 쇼핑부터 원데이클래스,

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 연말을 맞아 다양한 분야의 콘텐츠를 모아 '아듀 2020! 연말을 200% 즐기는 방법' 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트는 '올 한 해 힘들고 지쳤던 모두에게 힐링을'이란 테마로 기획됐다. 온라인 쇼핑 할인을 비롯해 공예, 댄스, 드로잉의 취미 생활을 위한 원데이클래스와 크리스마스 위크를 위한 장난감 특가 행사 등 다양한 이벤트를 준비했다.

우선 대형 오픈마켓·소셜커머스·온라인 종합몰 할인이 눈에 띈다. 지난 11일부터 시작되는 '온라인, 하나데이 연말 쇼핑을 부탁해!' 이벤트는 ▲위메프 베이비위크 1만원 이상 결제 시 3~15% 쿠폰할인(최대 10만원, 28일~31일), 크리스마스위크 1만원 이상 결제 시 5~10% 쿠폰할인(최대 5만원, 14일~20일) ▲쿠팡 LG 브랜드 데이 최대 20% 즉시할인(최대 30만원, 14일 ~20일) ▲옥션 연말쇼핑파티 스마일클럽 회원 대상 1만5000원 이상 결제 시 12% 쿠폰 할인(1일 최대 5000원, 14일~27일) ▲SSG.COM 홀리데이 기프트 위크 등 전상품 1000원 이상 결제 시 7% 즉시할인(건당 최대 2만원, 14일~16일) ▲G마켓·옥션 도서 상품 3000원 이상 결제 시 15% 쿠폰할인(최대 30만원, 1일~31일) 등의 혜택을 제공한다.

라이브커머스를 활용한 프로모션도 위메프와 함께 진행한다. 12월 24일 19시 방송예정인 위메프 '끝까지 판다 라이브커머스' 방송에는 인플루언서 밥굽남이 출연해 훈제돼지막창, 제주식 통목살, 곱창전골 등을 판매할 예정이며, 해당 방송 상품을 방송일에 하나카드로 구매 시 별도 응모 없이 추첨을 통한 하나머니를 적립해 준다. 추첨 결과는 별도 고지없이 당첨자에 한해 2021년 1월 29일 하나머니로 일괄 적립 예정이다.

크리스마스 선물로 장난감을 준비하시는 고객을 위한 특별한 이벤트도 있다. ▲토이플러스 2만원 이상 결제 시 3000원 즉시할인(11일~31일) ▲손오공 온라인 샵에서 3만원 이상 결제 시 4000원 즉시할인(11일~31일) ▲홈플러스 오프라인 매장에서는 해리미·플레이고·소꿉놀이·직수입 RC·작동카 완구 구매 시 30% 할인(30일까지), 레고 구매 시 10~40% 할인(10일~30일), 완구류 10만원 이상 결제 시 홈플러스 상품권 2만원권 증정(10일~30일) ▲페이코를 통해 쁘띠메종에서 결제 시 15% 할인(최대 5만원, 1일~31일) 등이 진행된다.

건강을 위한 홈트레이닝과 다양한 취미 생활을 온라인 강의를 통해 즐기고 싶은 손님을 위한 혜택도 준비 했다. ▲젝시믹스에서 페이코 결제 시 15% 쿠폰할인(최대 5만원, 기간 내 1회, 1일~31일) ▲안다르에서 페이코 결제 시 15% 쿠폰할인(최대 5만원, 1일 1회, 1일~31일) ▲프립(Frip)에서 3만원이상 결제 시 5000원 즉시할인(1일~31일)을 받을 수 있다.

