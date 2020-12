[초동시각]필리버스터 종결하면 확진자 줄어드나

[아시아경제 이지은 기자] 더불어민주당의 일방적 '입법 독주'에 항의해 진행됐던 야당 의원들의 필리버스터(합법적 의사진행 방해)가 여당 주도의 종결 투표에 의해 13일 중단됐다. 여당은 이후 '국정원법'과 '대북 전단 금지법'을 잇따라 통과시키며 거대 여당의 힘을 과시했다. 마지막 저항의 수단마저 무력화된 야당은 사실상 아무것도 할 수 없는 상태로 전락했다.

필리버스터는 상대적으로 세력이 약한 당의 발언권을 보장해주기 위해 존재한다. 그러나 그 필리버스터마저 강자가 마음먹기에 따라 중단이 가능한 셈이다. '180석'의 강력함에 항의하기 위해 필리버스터를 하는데, '180석'만 있으면 필리버스터를 막을 수 있는 의회의 현실은 그저 막막하기만 하다. 추후 제도의 개선이 필요한 부분이다.

필리버스터 중단을 주도한 민주당의 논리는 궁색하다. 민주당은 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기이니 국력 낭비인 필리버스터는 그만하자'는 논리를 펴지만, 민주당 측은 지난 10일까지만 해도 "필리버스터를 강제로 종료시키지 않기로 했다"는 입장을 밝힌 바 있다. 그 때는 코로나19 위기가 아니었고, 12일에는 코로나 위기가 찾아온 것인가 하는 의문만 들 뿐이다.

중앙재난안전대책본부에 따르면 10일의 확진자 수는 689명이었다. 12일과 비교하면 300명 가량의 차이가 난다. 300명이 더 적으면 위기가 아니고, 300명이 더 늘면 코로나19로 위기상황인 것인가. 2.5단계는 위기상황이 아니고, 3단계 격상을 검토하는 상황만 위기상황인가. 민주당은 위기상황이라며 필리버스터를 중단시켰는데, 정작 정부는 13일 3단계로의 격상을 결정하지 않고 '검토만 하겠다'고 했다. 위기상황이라는 것은 갖다붙이기 좋은 변명에 불과하다.

필리버스터를 종결해도 확진자 수가 줄어들거나 위기 상황이 해소될 것이라는 보장도 없다. 확진자 수가 늘어나는 데는 여당과 야당의 주장이 갈리지만, 코로나19 감염 경로 불명자들이 급격하게 늘고 있는 것은 이미 이 병이 지역사회 깊숙이 퍼져 버렸다는 방증이다. 거리두기 3단계 격상 후 한동안 '락다운'에 준하는 조치를 유지하지 않으면 당장은 확진자 수가 줄어들더라도 언제든 재확산이 일어날 것은 명약관화다.

민주당이 '일방적'이라는 비판을 들어가며 황급히 처리했던 법안 중에서 코로나19 해결과 직접적으로 연관된 법안도 없다. 코로나19 상황을 위기라고 생각했다면 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안이나 국정원법 개정안 등 서민들의 생활에 조금의 영향도 주지 않는 법안을 강행 처리하며 야당과 맞서기보다 야당과 손잡고 코로나19로 고통받는 자영업자와 비정규직 노동자들을 돕는 데 국회의 역량을 모았어야 했다. 애초에 여당의 일방적 독주가 없었더라면 굳이 하지 않았어도 될 야당 의원들의 필리버스터를 이끌어낸 것은 민주당이다. 위기 상황에서 국력 낭비 운운하기 전에 집권당으로서 국회 운영을 얼마나 잘 했는지부터 돌아보는 자세가 필요하다.

여당이 이왕 무관심을 가장할 것이었다면 끝까지 무관심을 가장하는 것은 어땠을까. 689명 때도 야당의 필리버스터를 중단시킬 생각이 없다며 관심을 보이지 않았는데, 1000명이 넘었다는 이유로 갑자기 위기라며 필리버스터 중단에 나서는 것은 국민들에게 '야당이 잘 하긴 잘 했나 보다'라는 인상을 심어줄 가능성이 크다.

야당도 필리버스터 효과를 봤다며 의기양양해할 때가 아니다. '철의 여인' 윤희숙 국민의힘 의원이 12시간48분으로 필리버스터 최장기록을 경신하며 사람들의 눈이 확 쏠렸지만, 그는 지난번 국회 5분 연설 때도 '임차인 연설'로 국민들의 주목을 확 끈 바 있다.

윤 의원만이 두각을 보이는 국민의힘의 현실은 씁쓸하다. 초선들이 전원 필리버스터에 참여하며 강한 의지를 보여주었으나, 정작 '성범죄는 스트레스 탓'이라는 망언 등이 나오면서 취지를 흐렸다. 윤 의원의 개인기에 의존하는 정당이라는 인식을 주지 않으려면 나머지 초선들이 더 분발해 국민들과 소통해야 할 것으로 보인다. 성범죄자 조두순 사건으로 전 국민이 분노에 차 있는 와중에 성범죄를 스트레스 탓으로 돌리는 발언은 경솔하기 짝이 없다. 민주당의 폭주와 정부의 부동산 실정에도 불구하고 국민들이 여전히 국민의힘에 힘을 보태주지 않고 있는 이유를 잘 생각해 볼 필요가 있다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr