이베이코리아, 일렉트로룩스코리아와 파트너십 강화

신제품 선론칭, 액세서리류 독점 판매 등

[아시아경제 차민영 기자] 이베이코리아가 100년 역사의 스웨덴 브랜드 일렉트로룩스와 파트너십 강화를 위한 업무제휴협약(JBP)을 체결했다고 11일 밝혔다.

서울 강남파이낸스센터 이베이코리아 본사에서 10일 진행된 체결식에는 김태수 이베이코리아 영업본부 본부장과 이신영 일렉트로룩스코리아 대표이사가 참석, 협력 강화 방안 등에 대해 논의했다.

이번 업무제휴협약 체결을 통해 이베이코리아는 유럽 1위 가전 브랜드 일렉트로룩스의 신제품을 국내 최초로 선보일 수 있게 됐다. 아울러 일렉트로룩스 본사에서만 유통되고 있는 가전 제품의 액세서리류를 이베이코리아가 운영하는 G마켓, 옥션, G9에서 독점 판매한다.

또한 일렉트로룩스의 다양한 제품을 이베이코리아의 익일-묶음배송 서비스인 스마일배송과 연계하는 한편, 프리미엄 멤버십인 스마일클럽 고객을 대상으로 한 다양한 마케팅 활동도 함께 진행하기로 합의했다. 이 밖에도 양 사는 긴밀한 파트너십을 유지하면서 고객 편의 증진을 위한 다양한 협업을 이어갈 계획이다.

김태수 이베이코리아 영업본부 본부장은 “세계적인 가전 기업 일렉트로룩스와 시너지를 발생시킬 수 있는 방법을 다각도로 고민하고 있다. 일렉트로룩스와 국내 소비자를 잇는 가교가 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “앞으로도 이베이코리아는 다양한 브랜드사와 파트너십을 공고히 함으로써 차별화된 서비스를 선보일 계획”이라고 덧붙였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr