현대차, 모빌리티·서비스에 '수소' 추가…3대 사업구조 확립

2025년까지 60.1조원 투자·영업이익률 8% 목표

코로나로 투자 계획 1조원 가량 줄어

전동화·수소 등 미래 역량 위한 투자는 늘려

기존 사업구조에 수소 솔루션 신규 추가…3대 사업구조 완성

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 기존의 스마트 모빌리티 제품과 서비스에 더해 '수소 솔루션'을 새롭게 추가하며 3대 사업구조를 확립한 '2025 전략'을 공개했다.

이원희 현대차 사장은 10일 '현대차 CEO 인베스터데이'에서 이같은 내용과 중장기 재무 목표를 담은 '2025년 전략'을 발표했다. 현대차는 기존의 스마트 모빌리티 디바이스, 스마트 모빌리티 서비스의 2대 사업구조에 수소연료전지 기반 사업인 '수소(H2) 솔루션'을 추가했다.

중장기 재무 전략은 2025년까지 자동차 부문 영업이익률 8% 목표, 2025년까지 총 60조1000억원 투자 계획을 밝혔다. 전체 투자 금액은 지난해 발표한 계획 대비 1조원 가량 줄었지만 수소연료전지 개발 등에 미래 사업 역량 확보를 위한 투자는 오히려 늘렸다. 이 사장은 "적극적 수익성 개선 노력을 바탕으로 중장기 투자를 이어나가 미래 지속가능한 성장 기반을 확고히 할 것"이라고 말했다.

수소 솔루션 사업 확대…수소연료전지시스템의 내연기관 대체 목표

새로운 사업구조의 한 축인 수소(H2) 솔루션 사업에서는 수소연료전지 시스템 기술을 고도화하고 적용 사업 대상을 확대함으로써 그룹의 수소 생태계 이니셔티브를 확보한다는 방침이다.

단순히 수소연료전지 시스템을 타 완성차 업체와 제휴·판매하는 것을 넘어 선박, 기차, UAM 등 전 수송영역에서 기존 내연기관을 대체하는 핵심으로 자리잡도록 할 계획이며, 이를 위해 업계 최고 수준의 내구성과 효율성을 갖춘 수소연료전지 시스템 개발에 주력한다. 동시에 이날 현대차는 수소연료전지 시스템 브랜드 'HTWO(에이치투)' 론칭 계획을 발표하기도 했다.

또한 현대차는 3대 사업구조를 핵심 축으로 ▲완성차 사업 경쟁력 제고 및 전동화 선도 ▲모빌리티 서비스사업 기반 구축 ▲수소 생태계 이니셔티브 확보 등을 3대 전략 방향으로 설정했다.

스마트 모빌리티 디바이스 및 서비스 사업에서는 고객 데이터 기반의 최적화된 차량과 서비스 제공을 목표로 밸류체인, 제품, 사업 모델 등 전 부문의 디지털 전환을 가속화할 계획이다. 이를 위해 우선 버추얼 개발 프로세스 도입 확대, 시장 기반의 상품 기획, 스마트 팩토리 구축, 전 권역 비대면 판매 및 서비스 채널 확대 등 밸류체인 전 영역에서 디지털 역량을 고도화 할 계획이다.

밸류체인 디지털화를 통해 고객에게 전달되는 제품에는 무선 소프트웨어 업데이트 기능인 'OTA(Over-the-Air)' 또는 필요에 따라 소프트웨어 기능을 선택적으로 구매할 수 있는 'FoD(Feature on Demand)' 서비스를 적용하고, 모셔널과 공동 개발한 고도의 자율주행 기능을 탑재할 예정이다.

2025년까지 60.1조원 투자·영업이익률 8%·점유율 5%대 달성 목표

아울러 이날 현대차는 2025년까지 ▲60조1000억원 투자 ▲자동차부문 영업이익률 8% 확보 ▲글로벌 점유율 5%대 달성 등을 내용으로 하는 중장기 재무목표도 공개했다.

현대차는 기존 사업 경쟁력 강화 및 미래사업 역량 확보를 위해 2025년까지 총 60조1000억원을 투자한다고 밝혔다. 지난해 12월 'CEO 인베스터 데이'에서 공개했던 투자 계획(61조1000억원)보다는 다소 줄어든 규모다.

이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 투자비 절감, 내연기관 투자 축소 등으로 기존 사업 경쟁력 강화를 위한 투자가 36조6000억원으로 다소 줄어든 영향이다. 다만 미래사업 역량 확보를 위한 투자는 23조5000억원으로 늘렸다. 특히 수소사업 본격 추진 및 전동화 라인업 확대 등의 영향으로 전동화와 수소사업 관련 투자가 지난해 10조4000억원에서 14조9000억원으로 크게 증가했다.

글로벌 자동차 시장의 변동성 확보에도 불구하고 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 192,000 전일대비 500 등락률 +0.26% 거래량 1,663,441 전일가 191,500 2020.12.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 수소연료전지 브랜드 'HTWO' 론칭…2022년 레벨3 자율주행차 출시현대차, 2025년까지 60.1조원 투자·車부문 영업이익률 8% 목표(속보)현대차, 2030년 수소연료전지 70만기 판매 목표(속보) close 는 당초 세웠던 2025년 자동차 부문 영업이익률 8% 목표는 지속적으로 추진한다. 원가혁신 노력을 통해 수익성을 달성하고 전동화 확대 및 미래 신사업 기반 구축을 위한 재원 확보에 주력한다. 2025년 글로벌 시장 점유율 목표 기존 5%대를 유지하며, 시장친화적 주주환원을 통한 주주가치 제고도 소홀히 하지 않겠다는 방침이다.

현대차는 지난 5년간 대외 경영환경 악화와 수익성 부담에도 불구하고 30% 이상의 배당 성향을 유지해 왔으나, 올해는 코로나19에 따른 유동성 확보 필요로 중간배당 지급을 중단한 바 있다. 내년에도 경영환경 불확실성에 대한 우려는 여전하지만 현대차는 향후 유동성 측면과 실적 회복 추이를 고려해 연간 배당을 검토할 계획이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr