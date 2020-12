전북은행, 창립 51주년 기념식…임용택 은행장 "자존심 지켰다"

기준금리 인하, 대면영업 축소, 지역경제 침체 등 불확실한 경영환경

최고 실적 달성해 전북은행의 자존심을 지켰다

[아시아경제 박선미 기자] JB금융그룹 전북은행은 10일 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 강화 방침에 따라 창립 제51주년 기념행사를 비대면 사내방송 형식으로 개최했다고 밝혔다.

이번 창립기념식을 통해 전북은행은 은행 핵심사업 고도화, 영업기반 강화, 영업채널과 인력 효율화를 통한 경영효율성 제고, 디지털 혁신, 경기하강에 대비한 리스크 관리 및 발상의 전환을 통해 은행의 경쟁력을 한층 더 강화할 수 있는 계기를 만들어 가자고 다짐했다.

임용택 은행장은 기념사에서 “올해 전 세계가 상상하지 못한 ‘코로나19’라는 전례 없는 상황에 부딪히면서 급격한 기준금리 인하, 대면영업 축소, 지역경제 침체 등 불확실한 경영환경이 지속되었지만, 전 임직원이 혼연일체 되어 노력한 결과 다시 한 번 최고 실적을 달성하고 있는 등 위기를 극복하고 전북은행의 자존심을 지켜냈다”고 말했다.

그러면서 “어떠한 역경과 고난도 슬기롭게 극복해 온 자신감을 가지고 이겨낼 수 있다는 신념 아래 두려워하지 말고 위기에 당당히 맞서나가자”며 "고객님과 전라북도 도민들이 언제나 응원해 주시고 우리와 함께 해주실 것이라는 사실 또한 잊지 말자"고 당부했다.

