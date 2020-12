비건 "남북협력 강력 지지…북한 문제 '기회의 창' 열려있다"

이인영 통일부 장관 만나 밝혀

스티븐 비건 미국 국무부 부장관 겸 대북특별대표가 10일 이인영 통일부 장관을 만나 남북 협력에 대한 지지 입장을 밝히고 북한 문제에 대한 기회의 창은 여전히 열려있다고 말했다.

통일부는 이날 오전 이 장관과 비건 부장관의 비공개 조찬 회동 결과를 전하면서 이같이 밝혔다.

이 자리에서 비건 부장관은 "한반도 평화 구축에 있어 남북관계 및 한국 정부의 역할과 중요성이 크다"며 "인도주의 협력을 포함한 남북협력을 강력하게 지지한다"고 언급했다.

아울러 "북한에 대한 기회의 창은 여전히 열려있다"면서 그간 한국 정부의 협조와 지지에 사의를 표했다.

이 장관은 그간 비건 부장관이 한반도 평화프로세스 진전을 위해 노력해온 것을 평가하고 "한미간 긴밀한 정책적 조율과 공조를 바탕으로 한반도 비핵화와 항구적 평화정착에 있어 실질적 진전을 이루어 갈 수 있기를 바란다"고 말했다.

통일부는 "양측은 한반도 비핵화와 항구적인 평화 정착을 위해 지금이 어느 때보다 중요한 시기라는 점에 인식을 같이 하고, 한반도 평화프로세스 진전을 위해 한미가 더욱 긴밀히 협력해 나갈 필요가 있다는 점을 재확인했다"고 전했다.

3박 4일 일정으로 지난 8일 방한한 비건 부장관은 한국의 외교·안보 고위급 인사들을 두루 만나며 양국이 미국 새 행정부에서도 긴밀한 협력을 이어갈 수 있도록 협의할 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr