티몬 "크리스마스 가족과 집에서 즐겨요"…홈파티 위한 프로모션

트리 매출 전년 比 10배 이상 증가

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 크리스마스를 앞두고 오는 25일까지 '크리스마스 선물 기획전'을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 크리스마스는 사회적 거리두기 격상으로 송년회 등 연말 대면모임을 지양하고 집에서 가족과 홈파티를 즐기는 고객들이 많을 것으로 예상된다. 티몬은 이런 수요를 공략해 홈파티 준비 용품이나 비대면 '선물하기'를 통해 주고 받을 수 있는 상품들을 다양하게 준비했다. 선물하기 기능 사용 시 10% 할인 쿠폰도 제공한다.

가장 많이 찾는 상품으로 크리스마스 트리가 있다. 최근 집에서 머무는 시간이 증가하며 집안에서 크리스마스 분위기를 내기 위해 트리 장식을 원하는 고객들이 늘고 있다. 실제로 티몬에서 지난 2주 간 크리스마스 트리 판매 데이터를 분석한 결과 전년 동기 대비 10배 이상 증가하며 크리스마스 관련 카테고리 상품 중 가장 큰 매출 상승률을 보였다.

홈파티를 위해 집에서 간편하게 만들 수 있는 음식들도 준비돼 있다. 티몬은 상품 구매 시 10% 적립금을 보상해주는 '12월쇼핑적립'도 진행하고 있다.

