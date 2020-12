美 음식배달업체 상장 첫날 주가 80% 상승

도어대시, IPO 첫날 주가 폭등

에어비앤비 상장도 성공 예고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 음식 배달 서비스 업체 도어대시 주가가 상장 첫날 80%가까운 상승률을 보였다.

도어대시는 9일(현지시간) 뉴욕증시에서 거래를 시작했다. 오후 1시55분 현재 주가는 178.00달러로 확정 공모가 102달러 대비 75% 상승했다. 이날 시초가는 182달러에 형성됐다.

도어대시는 최근 주식시장에서의 IPO 훈풍을 확인시켜줬다. 도어대시 주식공모에 대규모 자금이 몰리며 최초 예정한 공모가 75~80달러가 90~95달러로 수정됐음에도 확정 공모가는 100달러를 초과한 102달러에 결정됐다.

공모가가 치솟으며 도어대시가 IPO로 확보한 자금도 33억7000만달러로 불어났다. 도어대시의 기업 가치도 상장전 390억달러에서 이날 시초가 기준 690억달러까지 치솟았다.

도어대시는 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 수혜주다. 식당들이 대거 주문 배달로 전환하며 매출이 급등했다.

도어대시의 IPO 대성공은 다음날 상장 예정인 숙박공유업체 에어비앤비까지 이어질 것으로 예상된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr