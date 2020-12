獨 사망자 역대 최대...메르켈 "강력한 조치 필요"

[아시아경제 구채은 기자] 독일의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 사망자가 590명을 기록해 역대 최대치를 경신했다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 부분봉쇄보다 강력한 방역조치가 도입돼야 한다고 말했다.

9일(현지시간) 독일의 질병관리청 격인 로베르트코흐연구소(RKI)는 전날 코로나19 사망자가 590명 늘어 1주일 전 기록했던 역대 최다 기록(487명)을 갈아치웠다고 밝혔다. 이에 따라 코로나19로 인한 총 사망자는 2만명을 넘어섰다. 코로나19 확진자는 2만815명 늘어 전주보다 3545명 증가했다. 직전 하루 최다 기록은 지난달 20일 2만3648명이었다.

메르켈 총리는 이날 연방하원에서 한 시정연설에서 “아직 접촉 수준이 너무 높다”며 “크리스마스 전에 너무 많은 접촉을 하고, 결국 이번이 할머니 할아버지와 마지막 크리스마스가 된다면 우리는 중요한 것을 놓치게 되는 것”이라고 말했다.

메르켈 총리는 특히 크리스마스부터 내년 1월 10일까지 식료품이나 의약품 등 생필품 외의 물품을 판매하는 상점을 모두 닫아야 한다고 언급했다. 또 각급학교 방학도 14일부터 내년 1월 10일까지 연장돼야 한다고 말했다. 메르켈 총리는 “코로나19 백신 개발로 희망의 실마리가 보이지만, 내년 1분기까지는 백신 접종을 일부 계층에만 할 수 있을 것”이라며 “아동 보육시설과 학교를 닫지 않기 위해 모든 조치를 강구할 것”이라고 강조했다.

