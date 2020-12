韓선구매 아스트라제네카 백신, 연내 美승인 어려워

[아시아경제 구채은 기자] 영국 아스트라제네카의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 올해 안에 미국 정부의 사용 승인을 받지 못한다는 분석이 나왔다. 아스트라제네카 백신은 현재 우리나라가 선구매 계약을 맺은 유일한 백신이다.

8일(현지시간) 미국 뉴욕타임즈(NYT)는 소식통을 인용해 아스트라제네카가 미 식품의약국(FDA)의 신뢰를 잃어 연내 FDA 승인을 받기 어려울지도 모른다고 보도했다.

보도에 따르면 FDA가 문제로 삼는 것은 아스트라제네카 측의 불투명한 의사소통 방식이다. 아스트라제네카는 지난 7월과 9월 두 번 임상시험을 중단했다. 당시 대부분의 FDA 고위 관계자들은 아스트라제네카 측으로부터 제대로 된 설명을 듣지 못했다. 9월 임상이 중단됐을 때도 마찬가지였다. 아스트라제네카 측은 지난 9월8일 열린 FDA 회의에서 시험 중단 사실을 보고하지 않았다.

NYT는 “FDA 관계자들은 회의 몇 시간 후 JP모건이 주최한 투자자들과의 컨퍼런스 콜에서야 알게 됐다”고 전했다. 이와 관련 아스트라제네카 측은 “우리는 모든 데이터를 FDA와 전 세계 규제 당국에 시기적절하게 공유하고 있다”고 반박했다.

백신 예방효과에도 의문도 제기하고 있다. 앞서 아스트라제네카는 임상 3상 결과 평균 예방 효과가 70%였다고 발표했다. 그러다 90%의 예방 효과를 보인 저용량 투약 방식이 연구진의 실수였다는 점이 뒤늦게 드러나 추가 시험을 진행 중이다.

한편 아스트라제네카 백신은 한국이 1000만명이 접종받을 수 있는 2000만회분 선구매 계약을 마친 코로나19 백신이다. 정부는 아스트라제네카를 비롯해 얀센, 모더나, 화이자 등 글로벌 제약사 4곳으로부터 약 4400만명 분의 백신을 확보할 계획이라고 밝혔다. 이 중 아스트라제네카와는 이미 계약을 완료한 상태다.

