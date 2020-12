정은경 "수도권 150여개 진료소 설치…3주간 코로나 집중검사"

[아시아경제 오현길 기자] 방역당국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 거센 수도권에 150여개 임시선별진료소를 설치해 집중 검사를 진행한다.

정은경 질병관리청장은 9일 청와대 국가위기관리센터에서 문재인 대통령 주재로 열린 '코로나19 수도권 방역상황 긴급 점검회의'에서 "수도권의 잠재된 감염원 차단을 위해 젊은 층이 모이는 대학가, 서울역 등 150여개 지역에 임시선별진료소를 설치해 집중 검사 기간을 3주간 운영하겠다"고 밝혔다.

정 청장은 "개인 휴대전화 번호만 제공하면 증상, 역학적 연관성을 불문하고 누구나 익명으로 검사를 받을 수 있게 해 낙인효과를 우려한 검사 기피를 예방할 것"이라고 밝혔다.

아울러 기존 비인두도말 유전자증폭(PCR) 방식 외 타액검체 PCR, 신속항원검사 등의 검사 방법을 설명한 정 청장은 "검사 참여자가 편의성, 신속성, 정확성 등을 고려해 자유롭게 검사 방식을 선택할 수 있게 하겠다"고 했다.

