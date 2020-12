유승민 "문 대통령 K방역 홍보하느라 백신 확보 뒷전"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선후보인 유승민 전 의원이 문재인 대통령에게 "K방역 홍보에 열중하면서도 정작 중요한 백신확보에는 관심이 없다"며 직격타를 날렸다.

유 전 의원은 9일 페이스북을 통해 "선진국들이 백신확보에 앞다퉈 나선 지난 5월 이후 문재인 대통령은 실패한 부동산 대책, 검찰총장 내쫓기, 공수처에만 매달렸다"며 이같이 말했다.

그는 "뒤늦게 백신 늦장대응에 대한 비판에 직면하자 정부는 아직 계약도 끝나지 않은 것을 '확보'라고 어제 허겁지겁 발표했다"며 "오늘은 대통령이 정부 스스로의 어제 발표를 뒤집는 발언을 한 것"이라고 지적했다.

정부가 전날 4400만명분의 코로나 백신을 확보했다고 발표하며 "이 정도 양이면 충분"하다고 했지만, 이날 문 대통령이 "백신 물량을 추가 확보하라, 접종계획을 앞당겨라"고 한 것을 지적한 것이다.

유 전 의원은 "코로나처럼 국민 생명과 우리 경제가 걸린 중차대한 문제를 두고 놀랍게도 대통령이 하루만에 보건복지부 장관의 말을 180도 뒤집은 것"이라며 "그동안 어디에서 무엇을 하다가 뒤늦게 나타나서 정부 스스로의 말을 하루만에 뒤집은 것인가"라고 비판했다.

그는 "백신 확보가 왜 늦어졌는지, 이 사태야말로 국정조사와 감사원 감사 등 모든 방법을 동원해서 진상을 규명하고 엄중한 책임을 물어야 할 것"이라며 "이것이 야당이 해야 할 일"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr