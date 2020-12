'대형 연'에 끌려 올라갔다가 추락한 소년…'이번이 처음 아니야'

양팔 6곳 다쳐, 생명 지장 없어

대형 연에 끌려 올라가는 사고 종종 발생

[아시아경제 김봉주 기자] 인도네시아에서 12세 소년이 대형 연에 끌려 공중으로 떠올라갔다가 떨어지면서 크게 다쳤다.

8일(현지시간) 코코넛츠 자카르타 등 언론에 따르면 지난1일 인도네시아 남부 람풍 프링세우 지역의 고등학교에서 한 소년이 사촌이 날리던 연의 얼레를 잡았다가 약 9m 상공까지 끌려 올라갔다.

문제는 용의 머리와 몸통으로 이뤄진 10m 이상의 대형 연과 함께 소년도 5초가량 끌려 올라갔는데 갑자기 연의 용 머리와 몸통이 분리되며 땅으로 떨어졌고 이때 소년도 추락했다.

이 사고는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 영상이 퍼지며 알려졌다.

영상에는 소년이 연과 함께 공중으로 높이 실려 올라가 연의 일부가 뚝 부러지는 모습이 고스란히 담겼다.

소년은 땅으로 추락했고 구경꾼들은 공포에 찬 비명을 질렀다.

소년은 머리부터 떨어지며 양팔 6곳에 골절상을 입어 2차례 수술을 받았다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

그의 형은 "(연줄에 매달렸던) 동생은 종종 연줄에 매달렸다"면서 "하지만 어제 사건으로 끝이 났다"고 말했다.

현지 당국은 연을 날리다 연줄 등에 휘감겨 하늘로 끌려 올라가는 사고가 종종 발생한다며 안전을 위해 적당한 크기의 연을 날려야 한다고 주의를 요구했다.

실제 지난 6월에도 인도네시아 반툴 지역에서 14세 소년이 연줄에 휘감기면서 약 3m 상공까지 끌려 올라갔다가 추락하면서 하반신에 골절상을 입었다.

또 지난 8월에는 대만에서 3살 소녀가 연줄에 휘감겨 있는 동안 강한 돌풍이 그녀를 하늘로 끌어올리는 사건이 발생했다. 다행히 이 소녀는 다치지 않고 착지했다.

