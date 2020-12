"접근성 높은 코로나19 백신 개발해달라"…SK, 1000만달러 지원받아

[아시아경제 최대열 기자] SK바이오사이언스가 개발중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 후보물질이 국제민간기구가 추진하는 백신개발ㆍ보급 프로젝트의 지원대상으로 선정됐다.

회사 측은 두번째로 개발중인 코로나19 백신 후보물질 GBP510이 전염병대비혁신연합(CEPI)이 진행하는 차세대 코로나19 백신 개발프로젝트 웨이브2(Wave2)의 지원대상으로 선정돼 연구개발비 1000만달러를 지원받는다고 9일 밝혔다. 웨이브2는 CEPI가 빌앤멜린다게이츠재단으로부터 보조금을 받아 가동한 프로젝트다. 차별화된 코로나19 백신 후보를 선정해 지원하는 게 목적이다.

이번 지원은 CEPI가 지난달 웨이브2를 가동한 후 처음 선정한 사례에서 눈길을 끈다. CEPI는 현재 개발했거나 개발중인 코로나19 백신에 더해 보관방법이나 접종횟수, 생산성, 면역반응 등에서 보다 값싸고 널리 보급할 수 있는 백신 후보물질을 추가로 발굴하는 걸 목표로 한다. SK바이오사이언스는 앞으로 이 후보물질을 개발하는 과정에서 임상 1/2상에 쓸 개발비를 지원받았다.

개발 후에는 CEPI와 세계백신면역연합(GAVI), 세계보건기구(WHO) 등 국제기구 주도로 180여개 국가가 참여하는 코백스 퍼실리티를 통해 전 세계에 공급될 예정이다. 이 협의체는 코로나19 백신 공동개발ㆍ구매를 위한 협의체로 각국 정부와 민간기업 등이 참여해 있다.

이번에 지원대상이 된 GBP510은 지난 5월 SK바이오사이언스가 빌앤멜린다재단으로부터 지원받아 미국 워싱턴대학 항원 디자인 연구소와 공동 개발한 후보물질로 면역효과를 높일 수 있는 구조의 항원으로 설계된 게 특징이다. SK의 유전자 재조합 기술과 워싱턴대의 자체결합 나노입자 디자인 기술이 적용됐다. 회사 측은 이 후보물질과 관련한 임상시험계획(IND)을 이날 식약처에 제출했다. 설치류ㆍ영장류를 대상으로 한 효력시험이 최근 마무리 단계인데 높은 수준으로 유도된 중화항체와 바이러스 증식을 차단하는 방어효과를 확인했다고 회사 측은 전했다.

리처드 해치트 CEPI CEO는 "웨이드2 백신에 대한 첫 투자로 더 나은 형태의 코로나19 백신을 개발해 더 높은 접근성을 제공한다면 코로나를 극복하는 좋은 옵션이 될 것"이라고 전했다. 안재용 SK바이오사이언스 대표는 "안전성과 유효성이 검증된 코로나19 백신을 만드는 게 우리 목표"라고 말했다.

이 회사는 앞서 지난 6월 CEPI와 시설사용계약을 맺고 국내 공장의 원액 생산시설 일부를 CEPI가 지원하는 기업의 코로나19 백신생산에 쓰기로 했다. 7월엔 아스트라제네카와 영국 옥스포드대가 개발중인 코로나19 백신 후보물질 원액과 완제를 생산하는 계약을 맺고 현재 생산중이다.

