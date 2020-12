[아시아경제 구채은 기자] 아랍에미리트(UAE) 보건, 방역부가 중국 제약업체 시노팜(중국의약그룹)의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 3상 임상 시험 결과 86%의 효능을 보였다고 9일 밝혔다.

UAE 보건방역부는 "중화항체의 혈청전환 비율은 99%, 경증·중증 환자의 예방 효과는 100%에 달했다는 분석 결과를 얻었다. 안전성에 대한 심각한 우려가 없다는 방증이다"고 설명했다.

UAE는 6월 하순부터 국내에 거주하는 125개국 3만1000여명을 대상으로 시노팜의 불활성화 백신 시험물질을 실제 접종하는 임상 시험을 진행하고 있다. 이어 9월에는 시노팜 백신에 대해 제한적인 긴급사용을 세계에서 처음으로 승인했다.

다만 백신 시험 접종자에게서 부작용이 발생했는지는 공개하지 않았다. 시노팜은 이집트, 요르단, 바레인에서도 3상 임상 시험 중이다.

