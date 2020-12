[아시아경제 구채은 기자] 한국에서 태국으로 입국한 3명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

9일 태국 정부 코로나19 상황관리센터(CCSA)는 태국에 들어온 뒤 격리 중인 이들 중 9개국, 25명이 코로나19 양성 반응을 보였다고 밝혔다. 이 중 한국에서 입국한 사람은 3명이다.

한국발 입국객은 40대 한국 남성과 소년, 그리고 40대 일본 여성인 것으로 알려졌다. 가족 여부 등 구체적인 사항은 발표되지 않았다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr