SK㈜, 2020년 지속가능경영 대통령 표창 수상

[아시아경제 부애리 기자] SK㈜는 2020년 지속가능경영유공 정부포상 시상식에서 '종합 ESG(환경·사회적책임·기업지배구조) 부문 대통령 표창'을 수상했다고 9일 밝혔다.

산업통상자원부·중소벤처기업부가 주관하는 '지속가능경영유공 정부포상'은 기업의 자율적인 지속가능경영을 촉진 시키고 우수 기업 사례를 발굴해 격려하는 포상이다.

SK㈜는 인공지능(AI)·클라우드·빅데이터를 활용한 ▲디지털 SHE(안전·보건·환경) 서비스 ▲AI기반 사회 안전망 강화 서비스 ▲청년 장애인 ICT 전문가 육성·채용 프로그램 '씨앗(SIAT·Smart IT Advanced Training)' 등 사회문제 해결을 위한 디지털 플랫폼 개발 등으로 사회적 가치 성과를 높였다.

SK㈜는 투자활동 전반에서 SV(사회적 가치)측정과 관리체계를 적용하고 있고, ESG 이행 등 SV 기반 경영시스템을 글로벌 가이드라인 제시 수준으로 지속 강화하고 있다.

작년 한해 SK㈜는 경제 간접 기여 성과(고용, 배당, 납세 등 기업 활동을 통한 국내 경제 간접 기여 가치) 8194억, 비즈니스사회 성과(제품 개발·생산·판매를 통해 발생한 사회적 가치) 817억, 사회공헌 사회 성과 82억 등 총 9093억원에 달하는 사회적 가치 성과를 창출했다.

안석호 SK㈜ C&C행복추진센터장은 "앞으로 ESG를 중심으로 DBL(경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구하는 경영 활동) 비즈니스 모델 혁신을 강화하겠다"면서 "국내 지속가능경영 대표 성공 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

