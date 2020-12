NH농협카드 "연말 맞아 신세계상품권 500만원 드려요"

40만원 이상 결제 시 신세계상품권 500만원 등 추첨 제공

온라인쇼핑 5~15% 할인도

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드가 연말과 크리스마스를 앞두고 고객 감사 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

'연말은 농협카드로 부탁해' 이벤트는 국내 가맹점에서 NH농협 신용·체크 개인카드(채움·BC)를 사용해 일시불·할부 합산 40만원 이상 결제 시 추첨을 통해 신세계상품권 또는 캐시백을 제공한다.

신세계상품권은 1등에게 500만원(1명), 2등 200만원(4명), 3등 100만원(7명)을 제공하며 캐시백은 3만원(100명), 2만원(200명), 1만원(300명) 제공한다. 합산이용액 40만원당 추첨권 1개가 추가 부여되고 최대 10개까지 획득 가능하며, 중복 당첨은 불가능하다.

행사 기간은 12월 1일부터 31일까지이며 추첨은 2021년 1월 말 진행될 예정이다. 반드시 NH농협카드 홈페이지 또는 카드스마트앱을 통해 이벤트에 응모해야 한다.

온라인쇼핑과 해외직구 할인도 진행된다. 오픈마켓(인터파크·쿠팡·티몬·위메프), 종합몰(SSG.COM·롯데온), 홈쇼핑(현대홈쇼핑·NS몰·공영쇼핑·SK스토아·신세계TV쇼핑 등)에서 대상 상품 결제 시 5~15% 할인을 제공한다.

해외직구는 NH농협 개인 신용카드(채움·BC) 중 해당 해외브랜드 카드를 이용하면 혜택이 제공된다. 유니온페이 브랜드로 12개 해외가맹점(아마존, 애플, 아이허브 등)에서 결제하면 최대 50달러 할인 혜택을 선착순으로 받을 수 있다. 마스터카드 브랜드 이용 시 HBX·24s.com에서 최대 12% 할인, 비자 브랜드 이용 시 아이허브에서 12% 할인이 제공된다. 행사 응모 또는 결제 전 프로모션 코드를 입력해야 하며, 이벤트 페이지를 통한 바로가기 사이트에서 결제해야 혜택이 적용된다.

