서울대병원, 생활치료센터 운영…340병상 규모

의사·간호사 등 의료진 20명 파견

[아시아경제 서소정 기자] 서울대병원(병원장 김연수)은 성남시 새마을운동중앙연수원에 생활치료센터를 개소해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 경증·무증상 환자를 격리 치료한다고 9일 밝혔다.

성남 생활치료센터는 총 340병상으로 구성되며 8일 저녁부터 환자 입소가 시작됐다. 서울대병원은 의사를 비롯해 간호사, 방사선사, 행정직원 등 약 20명을 파견했다.

의료진은 매일 화상을 통해 진료를 시행하고 환자 상태를 살필 예정이다. 필요시 서울대병원 본원과 연계해 감염내과, 영상의학과, 정신건강의학과 등의 지원도 받는다. 병원 측은 문진, 검사, 응급 이송체계 등 환자의 진료 흐름 특성에 맞춘 진료 체계를 구축했다고 설명했다.

서울대병원은 지난 3월 대구·경북 지역에서 대규모 환자가 발생했을 때 문경에 있는 연수원을 생활치료센터로 활용한 경험이 있다. 이후 감염병 치료의 모델이 돼 전국에 확산되는 계기가 됐다.

김경남 의료지원단장(공공진료센터)은 "서울대병원은 문경, 노원에 이어 성남 생활치료센터까지 감염병 전파를 최소화하며 환자를 안전하게 격리 치료하기 위해 총력을 기울이고 있다"며 "의료진이 최선을 다해 수도권 의료공백이 없도록 하겠다"고 말했다.

