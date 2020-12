조선대 교수학습지원센터, 2학기 신임교원 역량강화 프로그램 성료

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 교육혁신원 교수학습지원센터는 지난 9월 9일부터 14주 동안 신임교원 21명을 대상으로 2020학년도 2학기 신임교원 역량강화 프로그램을 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 프로그램은 신임교원 교육을 통해 효과적인 교수법 및 교육혁신문화 습득의 기회를 제공하고, 교원 간 커뮤니티 형성 및 정보 공유를 돕기 위해 마련됐다.

또 신임교원이 알아야 할 교무행정과 선배 교수와의 대화, 교수법 워크숍 등으로 이뤄졌으며, 코로나19 장기화로 인해 ZOOM 플랫폼, 학내 LMS를 활용한 비대면 교육 중심으로 진행됐다.

교수법 워크숍은 수업의 목표-수업방법-평가의 일체화를 위한 수업의 전 영역을 지원하기 위해 인문 사회계열 및 이공학 계열을 구분해 맞춤형 워크숍이 운영됐다.

세부 주제는 ▲역량기반 교육과정 설계 및 평가사례 ▲PBL 수업운영의 설계 및 평가 사례 ▲비대면 수업에서의 팀 활동 전략 등이다.

수료식은 이날 낮 12시 본관 2층 소회의실에서 프로그램 경과보고, 총장 인사말, 수료증 전달 등으로 진행됐다.

김민성 교수학습지원센터장은 “코로나19로 인해 비대면 학습의 비중이 높아지고 있는 교수-학습 환경에서, 교수 자신의 전문성을 학습자에게 효과적으로 전달하고 온라인 학습활동을 촉진시킬 수 있는 다양한 교수법, 온라인 수업 활용 툴 등에 관한 정보를 이번 프로그램을 통해 제공하고자 노력했다”고 말했다.

