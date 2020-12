9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2020 한국전자전(KES)'에서 시민들이 LG전자 'LG 매그니트' 제품을 살펴보고 있다. 산업통상자원부 주최, 한국전자정보통신산업진흥회(KFA) 주관으로 열린 이번 행사는 오는 12일까지 이어진다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.