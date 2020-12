권성동 "文정부 사람 공수처장 후보 추천했는데도 거부…이중적 태도"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 권성동 국민의힘 의원이 고위공직자범죄수사처(공수처) 법 개정에 대해 비판하고 나섰다. 문재인 정부 사람을 공수처장 후보로 추천했는데도 여당이 거부하고 야당 비토권을 없애는 내용의 법 개정에 들어갔다는 것.

권 의원은 9일 오후 국회 로텐더홀 앞에서 "우리 입장에서는 모든 위험을 감수하고라도 공수처장 후보를 추천하겠다고 했는데 그것마저 거부한 것은 자신들의 비리를 은폐 엄호하기 위한 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "우리는 공수처가 맘에 들지 않지만 21대 총선에서 우리가 패배해서 민주당 주장을 수용하게 됐고, 공수처장 후보를 적극적으로 추천했다"며 "심지어 문 정부 검사 출신을 공수처장으로 제안까지 했다"고 강조했다.

권 의원은 "자진해서 문 정부 사람 추천했는데도 거부한 민주당의 이중적 태도를 우리가 어떻게 해야 하나"며 "국민만 바라보고 가열찬 대여투쟁에 앞장서자"고 말했다.

