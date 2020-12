국보 '세한도' 기증자 靑 초청, 직접 영접해 고개 숙인 文대통령

추사 김정희 '세한도' 기증한 손창근 선생 靑 초청…2대에 걸친 문화유산 보존과 사회지도층 솔선수범에 감사

[아시아경제 류정민 기자] "기나긴 겨울을 꿋꿋이 이겨낸 '세한도' 속 소나무와 손창근님의 문화재에 대한 뜨거운 사랑이 코로나19로 지친 국민들에게 따뜻한 희망과 위로가 되길 기대한다."

문재인 대통령은 9일 오후 추사 김정희의 작품인 국보 '세한도' 기증자인 손창근 선생을 청와대로 초청해 감사의 뜻을 전했다.

문재인 대통령은 차량과 담당 선임행정관을 보내는 등 손창근 선생이 청와대로 이동할 때 불편함이 없도록 지원했다. 문 대통령은 차량이 도착하는 장소에 직접 마중을 나가 환영하는 등 기증자에 대한 세심한 배려와 예우를 다했다. 김정숙 여사도 손창근 선생과 가족들에게 세한도에 담긴 인장 '장무상망(長毋相忘)' 글귀와 손수 만든 곶감과 무릎담요를 선물하며 감사 인사를 전했다.

청와대는 "이날 환담회는 지난 8일 문화재청이 주관하는 '2020년 문화유산 보호 유공자 포상'에서 금관 문화훈장을 받은 것을 계기로 마련됐다"면서 "문화훈장 중 최고영예인 금관 문화훈장은 문화유산 정부포상을 시작한 2004년 이후 이번이 처음"이라고 설명했다.

이날 환담회에는 손창근 선생을 비롯해 자녀인 손성규 연세대 교수 내외, 박양우 문체부 장관, 민병찬 국립중앙박물관장이 참석했다.

손창근 선생은 2018년과 2020년 두 차례에 걸쳐 추사 김정희의 '세한도'를 비롯해 총 305점을 국립중앙박물관에 기증했고, 부친인 고(故) 손세기 선생은 1974년 서강대학교에 200점을 기증했다.

특히 청와대는 "전문가들은 세한도에 대해 무가지보(無價之寶) 즉, 가격을 매길 수 없을 정도로 귀한 가치를 지닌 것으로 평가하고 있다"고 강조했다.

문 대통령은 "대를 이어 문화유산을 보존하고, 평생 수집한 국보·보물급 문화재를 조건없이 국민의 품으로 기증한 모습은 우리사회에 큰 울림을 주셨다"면서 정부와 국민을 대표해 감사의 뜻을 전달했다.

이날 참석자들은 세한도 이미지를 배경으로 기념촬영을 했다. 세한도를 비롯한 기증 문화재들은 국립중앙박물관에서 특별전시를 통해 11월 24일부터 국민들을 만나고 있다. 이후에도 상설전시와 미술사 연구에 활용될 예정이다.

