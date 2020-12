코스피, 1%대 상승 유지…2740선까지 올라

[아시아경제 오주연 기자] 9일 오후 들어서도 국내 증시가 상승 흐름을 유지하고 있다. 전일 8500억원어치 매도하며 차익을 실현했던 외국인들이 기관과 함께 순매수하면서 지수 반등을 이끌었다.

오후 1시45분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.55% 오른 2742.68을 기록했다. 전일 코스피는 1.6% 하락하면서 2700선을 턱걸이로 마감했지만, 이날은 미국의 추가 부양책 합의에 대한 기대 및 영국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종에 따른 기대 심리 등이 유입되면서 상승으로 돌아섰다는 분석이 나온다.

서상영 키움증권 연구원은 "전일 매도세를 확대했던 외국인이 화학 등 일부 대형주에 대한 적극적인 순매수가 유입된 점이 투자심리에 긍정적인 영향을 준 것으로 추정한다"며 "미·중 마찰 확대 우려가 높은 중국 증시를 제외한 아시아 시장 전반이 강세를 보인 점도 우호적"이라고 진단했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,200 전일대비 1,500 등락률 +2.09% 거래량 17,667,964 전일가 71,700 2020.12.09 14:09 장중(20분지연) 관련기사 강한 반등! 부동의 1위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 신고가의 비밀! 적중! 또 드립니다! 반도체! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 아직 저평가.. 단숨에 급등!!삼성전자, 최근 5일 기관 759만 3882주 순매도... 주가 7만 3300원(+2.23%) close (2.23%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 4,000 등락률 +3.48% 거래량 3,907,212 전일가 115,000 2020.12.09 14:09 장중(20분지연) 관련기사 딱! 적중했습니다! 삼성전자! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 역대급 투자 진행한다! 코스피·코스닥, 외국인 매수에 '반등'…2730선 위로 '껑충'SK하이닉스, 이시간 주가 +0.87%.... 최근 5일 외국인 192만 7442주 순매수 close (3.91%) 등을 비롯해 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 831,000 전일대비 20,000 등락률 +2.47% 거래량 268,560 전일가 811,000 2020.12.09 14:09 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, LG에너지솔루션-GM 합작사에 양극재 공급코스피·코스닥, 외국인 매수에 '반등'…2730선 위로 '껑충'JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것" close (1.97%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 351,500 전일대비 1,500 등락률 +0.43% 거래량 3,191,380 전일가 350,000 2020.12.09 14:09 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 외국인 매수에 '반등'…2730선 위로 '껑충'개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복 close (1.14%) 등이 상승했고 삼성바이오로직스(-0.48%), 카카오(-0.13%) 등은 하락했다.

코스닥지수도 전 거래일 대비 0.82% 오른 914.27을 기록했다.

코스닥시장에서는 개인과 외국인이 각각 735억원, 274억원어치를 사들였고 기관은 416억원어치 순매도했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어(4.75%), 셀트리온제약(3.52%), 에이치엘비(0.31%), 알테오젠(0.59%) 등이 올랐고 씨젠(4.21%), 카카오게임즈(-0.31%) 등은 하락했다.

