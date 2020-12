'채용비리' 하나은행 인사담당자들, 집행유예·벌금형 선고

[아시아경제 정동훈 기자] 특정 지원자에게 채용 특혜를 준 혐의로 기소된 KEB하나은행 인사담당자들이 징역형 집행유예와 벌금형을 선고받았다.

서울서부지법 형사9단독 박수현 판사는 9일 업무방해 등 혐의로 기소된 하나은행 전 인사부장 송모씨에게 징역 1년에 집행유예 2년ㆍ벌금 200만원, 후임자였던 강모씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년ㆍ벌금 100만원을 각각 선고했다.

업무방해 혐의로 기소된 하나은행 전 인사팀장인 오모씨와 박모씨에게는 각 벌금 1000만원, 남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립지원에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 하나은행에는 벌금 700만원을 선고했다.

검찰에 따르면 이들은 2015∼2016년 하나은행 신입사원 채용 과정에서 이른바 'VIP 리스트'를 작성ㆍ관리하고 은행 고위 임원과 관련된 지원자와 특정 학교 출신 지원자에게 특혜를 준 혐의를 받는다. 사외이사ㆍ계열사 사장 등과 관련한 지원자에게 사전에 공고하지 않은 전형을 적용하거나 임원 면접점수를 높게 주는 등 채용 특혜를 준 것으로 드러났다.

재판부는 이들이 비공식적 방법으로 인사부에 전달되는 추천자를 따로 리스트로 만들어 관리했으며, 추천 리스트가 특정 지원자를 합격시키기 위한 장치였다고 판단하고 업무방해 혐의 일부를 유죄로 인정했다.

재판부는 "지원 당시 남성과 여성 지원자 수에서 큰 차이가 없었으나 여성 지원자 합격 비율을 사전에 정해두고 남성 위주로 채용해왔다"며 "직무상 남성 행원이 필요했다는 피고인들의 주장은 합리적 사유에 해당한다고 보기 어렵다"고 밝혔다.

