주호영 "장외투쟁? 사회단체와 논의…국회 상황보며 결정할 것"

[아시아경제 김혜민 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 9일 여당의 단독 법처리 반발하는 장외투쟁 가능성에 대해 "당내 의견을 수렴하고 국회 상황을 봐가며 결정할 예정"이라고 여지를 뒀다.

주 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 의원총회가 끝난 직후 기자들과 만나 "어떻게 투쟁할지 논의하는 사회단체 회의가 있는 것으로 안다"며 이 같이 말했다.

그는 "문재인 정권 퇴진을 위한 제정당 시민단체의 통지를 받았고, 내일 오전 7시 정양석 사무총장과 함께 회의에 참석할 것"이라며 "그 회의 참석해보고, 당 내 의견을 수렴해 국회 상황을 봐가며 결정하겠다"고 말했다.

주 원내대표는 문 대통령에게 공식 면담을 요구한데 대해선 "대변인이 (청와대 관계자에게) 전화를 하고 문서까지 보낸 것으로 안다"며 면담 수용을 촉구했다.

그는 이날 의총 모두발언에 이어 자신의 페이스북에서도 문 대통령에게 면담을 요구했다.

주 원내대표는 문 대통령을 향해 "국회의장이 폐허로 변해가고 있다. 1987년 체제 등장 이후 우리가 지켜온 의회민주주의 관행과 가치가 모두 허물어졌다"며 "대통령께서 누차 하신 '협치가 가장 중요하다'는 말씀에 진정성이 있다고 믿기 때문에 드리는 말씀"이라고 강조했다.

주 원내대표는 그러면서 "집권세력의 독주와 전횡을 견제하던 마지막 보루인 국회 법사위가 여당의 '날치기' '강행처리' 전담 부서가 됐다"며 "국회법은 과반의석을 차지한 정당이 마음대로 하라고 만들어놓은 법률이 아니다"고 비판했다.

그는 "어제 법사위에서 시행도 해보지 않은 공수처법 개정안이 날치기 처리됐다. 공수처가 발족되면 1호 사건은 윤석열 검찰총장 사건이 될 것이고, 야당 탄압기구로 전락할 것"이라고 우려하며 "이게 노무현 전 대통령과 문 대통령께서 꿈꿔온 검찰개혁의 종착역인가"라고 반문했다.

주 원내대표는 "지금 집권세력은 공수처가 정권을 보호해줄, 문 대통령의 퇴임 이후를 담보해줄 만능의 보호막이 될 것이라고 믿고 있다"며 "하지만 대한민국은 이제 한 정파의 믿음대로 식견대로 끌고가기에는 너무나 고도화되고 복잡한 사회"라고 지적했다.

그는 "여당 상임위원장과 국회의장단이 터미네이터처럼 법안 처리 전쟁을 치르는 상황이 지속되면 내일의 대한민국은 이미 오늘의 대한민국과 다른 세상이 될 것"이라며 "지금이라도 늦지 않았다. 대한민국 민주주의의 파탄을 막기 위해 대통령과 머리를 맞대고 허심탄회하게 지금 이 정국을 논의하고 싶다"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr